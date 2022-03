Pamperbank Assenede zamelt 10.000 luiers in voor Oekraïne

Het grootste deel van de luiers is op weg naar de grens Polen-Oekraïne. "Ongeveer 7.000 luiers zijn nu bijna aan een Poolse grenspost. Die kunnen al helpen voor mensen die in acute nood zitten", legt Van Hoecke uit. De luiers worden verdeeld door hulpdepots ter plaatse. Het andere deel van de luiers is voor Oekraïense vluchtelingen die in België zijn toegekomen en tijdelijk geen inkomen hebben. Dat deel wordt verdeeld door hulporganisatie Een Hart Voor Vluchtelingen in Gent.