Passagiers zitten twee uur vast op trein na ongeval in Nijlen

Rond kwart over acht vanmorgen gebeurde een ongeval in Nijlen. Daardoor lag het treinverkeer tussen Herentals en Lier stil. "Door een persoonsongeval in Nijlen, rijden er geen treinen tussen Herentals en Lier, in beide richtingen", gaf Frédéric Petit van Infrabel mee. "De NMBS heeft vervangbussen ingelegd, en die zullen blijven rijden tot er opnieuw treinverkeer mogelijk is op de spoorlijn."