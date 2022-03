Peruaanse ex-president Alberto Fujimori vervroegd vrij wegens gezondheidsproblemen

Alberto Fujimori was president van 1990 tot 2000. Tijdens zijn presidentschap werd de maoïstische guerrillabeweging Lichtend Pad verslagen en de leider ervan opgesloten, wat de populariteit van Fujimori ten goede kwam. Maar tegelijk vonden onder zijn bewind ook mensenrechtenschendingen plaats.

In 2000 vluchtte Fujimori het land uit, naar zijn geboorteland Japan, nadat hij militairen naar het parlement had gestuurd om het te ontbinden en zichzelf een derde termijn had gegeven. Zes jaar later wilde hij opnieuw deelnemen aan de presidentsverkiezingen, maar hij werd opgepakt in buurland Chili, uitgeleverd, vervolgd en uiteindelijk veroordeeld.