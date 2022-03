Politie arresteert 15-jarige bromfietsdief op toilet

In de schaduw van het gerechtsgebouw in Antwerpen zijn afgelopen nacht twee 15-jarigen opgepakt die een bromfiets wilden stelen. De twee waren opgemerkt in de Jan Van Beersstraat rond een bromfiets. Telkens iemand langsliep, deden ze een stapje achteruit alsof er niets aan de hand was.

De politie werd gebeld, maar toen ze ter plaatse kwam, waren de twee al weggevlucht. Het snelleresponsteam kon één van beide minderjarigen in de buurt oppakken. De andere jongeman werd gevat toen hij zich probeerde te verschansen op het toilet van een horecazaak.