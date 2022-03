Politie Leuven kan ontsnapte stier veilig wegdrijven van autosnelweg

Een paar uur eerder was de politie ook al opgetrommeld voor een loslopend dier. Deze keer ging het om een ree die was terecht gekomen in een privétuin in de Frans Nackaertsstraat in Kessel-Lo. Het dier was duidelijk in paniek en rende heen en weer. Er werd bijstand gevraagd van een specialist, maar nog voor deze ter plaatse was, kon het beest een uitweg vinden en wegvluchten richting natuur. Ook hier: eind goed, al goed.