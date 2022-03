Na meer dan 40 jaar moet populaire keverbaan plaats maken voor nieuwe waterattractie in Bellewaerde

Wat al enige tijd circuleerde op nieuwssites over pretparken is nu door Bellewaerde bevestigd: de kevertjes worden op termijn vervangen door een nieuwe waterattractie. De achtbaan van 8 meter hoog is met meer dan 40 jaar één van de oudste in het park. “En super populair bij jong en oud", zegt Stefaan Lemey, de parkdirecteur van Bellewaerde. "We beseffen dat de keverbaan een icoon is en we gaan die waardig vervangen door een nieuw icoon: een familieattractie, die uniek is in de wereld.”

(lees voort onder de foto)