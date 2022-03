Porsche Cayenne met MIVB-logo gaat rond op sociale media 

Op sociale media doet een foto van een Porsche Cayenne met een MIVB-sticker op het chauffeursportier de ronde. "Deze wagen maakt zeker geen deel uit van ons wagenpark", laat woordvoerster An Van hamme weten.

Het blijft gissen naar de beweegredenen van de eigenaar van de Porsche. De MIVB denkt dat het een grap is of dat het gaat om een grote fan van de vervoersmaatschappij. Volgens de franstalige krant La Capitale, die de eigenaar van de wagen kon opsporen, zou het gaan om "een efficiënte manier om boetes te omzeilen". In hoeverre de operatie effectief succesvol was, is niet duidelijk.

Ook de MIVB zelf deelde intussen de foto van de MIVB-Porsche: