PXL-studente verkoopt haar traumabeeldjes ten voordele van SOS Kinderdorpen

Begin februari was nog een van de vier beeldjes gestolen. Dat ging over emotionele verwaarlozing en stond in het Stadspark in Hasselt. "Het beeldje was geplaatst op een zware betonnen blok, maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat iemand het heeft meegenomen", vertelde Hanne toen. Ze besliste ook om een nieuw beeldje te maken als het oude niet werd teruggevonden. “Ik heb er veel reactie op gehad en veel mensen hebben er steun aan, dus is het jammer dat het nu weg is. Daarom ben ik van plan een nieuw beeldje te maken in de toekomst. En daardoor kan ik voorlopig ook maar drie beeldjes verkopen", besluit Hanne.



Wie interesse heeft om een beeldje te kopen, kan een berichtje sturen naar hanne.swennen@student.pxl.be.