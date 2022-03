Eerste Kempense wondcentrum opent in Turnhout

Keuppens’ grootste doel is vermijden dat acute wonden chronisch worden. Er wordt gesproken van een chronische wonde als deze langer dan 6 weken aanwezig is. “Thuisverpleegkundigen zijn dagelijks bezig met wondzorg. Helaas krijgen ze soms niet de nodige tijd om een heel grondige wondreiniging te doen. In een wondcentrum wordt er voldoende tijd genomen om te luisteren hoe de wonde ontstaan is en bekijken we vervolgens hoe we die wonde gaan aanpakken.”