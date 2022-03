Saharazand drijft 10-tallen auto’s naar Kortrijkse carwash

Het Saharastof dat na enkele zandstormen in Noord-Afrika via de stroming in de hogere luchtlagen in Europa neerdaalde, zorgde niet alleen voor een prachtige zonsondergang. Alle auto’s die woensdag en donderdag buiten staan, zijn bedekt met een laagje zandkorrels. “Ik rij met een zwarte Mercedes C-klasse maar nu is die oranje met al dat stof erop”, zegt een chauffeur met een lichte zin voor overdrijving. “Ik passeer hier wel elke week een keer, maar nu is het echt nodig. Straks moet ik naar de autokeuring, dus dan moet hij er toch proper uitzien!”