Sekswerk in België is niet langer strafbaar, hulpverleners enthousiast: "Dit is historisch"

Maar wat betekent dat nu concreet, die "decriminalisering" van sekswerk? "Heel belangrijk is dat het niet meer onmogelijk is voor sekswerkers om boekhouders of banken in te schakelen en gebruik te maken van hun diensten zonder dat zij in de problemen komen", zegt Gabriëls. "Voortaan kunnen zij dingen beginnen opbouwen op een officiële manier en ook loonfiches genereren. Dat klinkt voor de meeste mensen normaal, maar voor de meeste sekswerkers was dat allemaal niet toegankelijk."