Stijgende belangstelling voor Commandobunker in Kemmel, nieuwe infrastructuurwerken zijn klaar

De Commandobunker van Kemmel is een grote militaire ondergrondse bunker, gebouwd naar aanleiding van de Koude Oorlog. De bunker is nu ingericht als museum. Franky Bostyn van het War Heritage Museum: "De Commandobunker is het belangrijkste relict van de Koude Oorlog in ons land. In het grootste geheim werd een strategisch hoofdkwartier gevestigd en verborgen in de Kemmelberg. Het is brandend actueel naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de dreiging van Rusland. We merken een stijgende belangstelling voor het museum."