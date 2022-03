10 cent meer voor brood bij Emmerix in Riemst: "De prijzen gaan nog even blijven stijgen"

Hamsteren is voor bakker Emmerix in Riemst nog niet aan de orde, maar er is wel veel verandering op til. "De energieprijzen stijgen enorm, de prijzen van de grondstoffen zijn ongekend én leveranciers beginnen aan te raden dat we van bepaalde grondstoffen wat extra in huis halen", zegt bakker Roland Emmerix. "Op dit moment is er nog voldoende, maar als de oorlog nog veel langer duurt, zal dat toch snel veranderen. In Nederland beginnen bakkers al te hamsteren."