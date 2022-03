Actievoerders tevreden nu UGent onafhankelijk meldpunt vraagt voor wangedrag: "Eindelijk erkenning" 

De universiteit Gent vindt nu ook dat er een onafhankelijk meldpunt moet komen om wangedrag te melden, naast de eigen vertrouwenspersonen. Dat laat rector Rik Van de Walle weten na een ophefmakende Pano-reportage over machtsmisbruik en eerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit. Met die meldingen was tot nu maar weinig gedaan. Vzw Meldet vroeg al langer om maatregelen en is nu wel tevreden.