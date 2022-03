Reddingsactie in verwoest theater Marioepol komt amper op gang: "Wie het overleefd heeft, zal sterven onder het puin"

De voorbije dagen kwamen berichten binnen over honderden mensen in het gebouw. Het stadsbestuur had het zelfs over meer dan duizend. Een getuige die het gebouw intussen heeft kunnen verlaten, zei dan weer dat veel mensen de voorbije dagen uit het theater vertrokken waren en er nog zo'n 700 achtergebleven waren. Een Oekraïens parlementslid had het vanmorgen dan weer over zeker 1.300 mensen.

Onduidelijkheid troef dus. Bovendien is ook nog altijd niet duidelijk of al die mensen in de schuilkelder zaten. Mogelijk waren er op het moment van de explosie ook elders in het gebouw mensen aanwezig. De kans dat zij het overleefd hebben, lijkt bijna onbestaande.