President Zelenski van Oekraïne gooit hoge ogen met zijn communicatie: wat is zijn strategie en wie zet de lijnen uit?

"Zelenski schippert schijnbaar moeiteloos tussen de verschillende rollen die hij tijdens deze oorlog moeten aannemen", zegt Mark Deuze, professor mediastudies aan de universiteit van Amsterdam. "Het begon met een fantastische, professionele speech enkele uren voor de eerste bommen vielen in Oekraïne, aan een bureau omringd door vlaggen. Daarna volgden al snel zelfgemaakte video's via Instagram of Telegram waarin hij - in legeroutfit - wilde tonen dat hij niet bang was en Kiev niet ontvlucht was."