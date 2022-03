Tongeren vormt leegstaand shoppingcentrum om tot gezondheidscampus: “Voor iedereen die gezondheid belangrijk vindt" 

Volgens burgemeester Dewael wordt Julianus the place to be voor iedereen die gezond is en het wil blijven, of voor wie gezonder wil worden. “We willen preventieve gezondheidsprogramma’s zoals medische testen, vaccinaties, gezonde voeding, yoga en meditatie samenbrengen op een centrale plek in het centrum. Artsen kunnen zich er vestigen in groepspraktijken, maar ook commerciële organisaties zoals fitnessclubs en horeca kunnen hier neerstrijken. Omwille van haar centrale ligging en vlotte bereikbaarheid leent de Julianussite zich perfect tot de uitbouw van een gezonheidscampus. Bovendien blijkt uit een rondvraag van de hogeschool PXL dat 85 procent van de Tongenaren het idee genegen is.”