Universiteit Antwerpen zoekt extra deelnemers om op tekenjacht te gaan in hun tuin

In de onderzochte tuinen werden drie soorten teken gevangen: de vogelteek, de egelteek en de schapenteek. Die laatste was met 92% veruit de meest voorkomende. Er werden teken gevonden in alle Vlaamse provincies en op verschillende types vegetatie in de tuinen. "Teken zitten dus zeker niet enkel in lang gras", zegt Käthe Robert.

In de teken werden verschillende ziekmakende bacteriën gevonden, waaronder degene die de ziekte van Lyme veroorzaakt. "Tot nog toe zijn de besmettingspercentages vergelijkbaar of zelfs iets hoger dan die van teken in bosgebieden, maar om dit verder in detail te kunnen onderzoeken, net als in welke types tuinen en in welke soort vegetatie teken het meest voorkomen, hebben we nog meer deelnemers én teken nodig", besluit Robert.