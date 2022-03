Buurtbewoners van Aalsters vaccinatiecentrum vragen vergoeding voor schade aan oprit

Bij die omvorming zullen de metalen platen achter de sporthal worden weggehaald. De buurtbewoners hebben dus niet veel tijd meer om een eigen expert langs te sturen om de schade vast te stellen, en uiteindelijk aan te wijzen wie aansprakelijk is voor de schade. "Het is een beetje een ongelukkige samenloop van omstandigheden. We zullen ons moeten haasten om alles rond te krijgen. Maar over de Oekraïense vluchtelingen zelf maken we ons geen zorgen. We gaan ze met open armen ontvangen", besluit Verleysen.