Vandalen vernielden al 42 ramen van Basiliek van Koekelberg, steen vliegt rakelings langs hoofd vicerector

De Basiliek van Koekelberg is de afgelopen weken slachtoffer geworden van vandalen. Die hebben intussen al zeker 42 ramen ingegooid met stenen. De vicerector van de Basiliek ontsnapte aan erger, toen iemand een steen in haar kantoor gooide die rakelings langs haar hoofd vloog. De politie zet nu extra patrouilles in.