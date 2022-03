Verdachte van moord op juf Mieke maand langer in de cel

Gunter Uwents trok in november 2020 naar de woning van zorgjuf Mieke Verlinden in Noorderwijk bij Herentals. Daar bracht hij haar om met 101 messteken. Hij trok naar haar huis, omdat hij als kind naar eigen zeggen een trauma heeft opgelopen. Hij zou destijds in de klas gepest of vernederd zijn geweest en dat zou mogelijk een motief kunnen zijn voor de moord.