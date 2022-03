Vredesactie in Langemark is start van een hele reeks stiltecirkels in de Westhoek: "Omdat wij weten wat oorlog is"

In Langemark-Poelkapelle werd donderdagavond de eerste stiltecirkel georganiseerd tegen de oorlog in Oekraïne. Meer dan 200 aanwezigen verzamelden in een cirkel rond een grote vredesvlag bij de kerk van Langemark. Peter Peene is initiatiefnemer: "De stilte was oorverdovend. Het was heel speciaal om met zoveel mensen zo lang stil te zijn, nooit eerder heb ik zoiets meegemaakt. De aanwezigen voelden wat de betekenis kan zijn van zo’n stilte. We zijn blij met de opkomst. Het toont dat men sterk bezig is met wat gebeurt in Oekraïne en solidariteit wil tonen met de mensen daar en met wie deze oorlog niet wil, ook in Rusland.”