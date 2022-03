Waarom schieten we sneller te hulp bij mensen die "op ons lijken"?

Sinds de inval van Russische troepen in Oekraïne zijn miljoenen Oekraïense burgers op de vlucht. In Europa, maar ook in ons land komt er langs alle kanten steun. Oekraïense vluchtelingen krijgen een speciaal statuut. Burgers halen Oekraïners in huis en zamelen massaal geld en kleding in. Hoe komt het dat we zo solidair zijn met de Oekraïense vluchtelingen? En is dat oneerlijk ten opzichte van andere vluchtelingen die in ons land terecht komen?