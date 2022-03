EuroChem vraagt overheid rekeningen te deblokkeren om lonen te betalen: "Werknemers dreigen slachtoffer te worden van geopolitieke strategie", zegt vakbond

De 400 personeelsleden van EuroChem in de Antwerpse haven dreigen vanaf deze maand geen loon meer te krijgen. Het bedrijf produceert meststoffen en is in Russische handen. Door de economische sancties tegen Rusland voor de oorlog in Oekraïne zijn de rekeningen van het bedrijf geblokkeerd.

De plaatselijke directie heeft nu gevraagd aan de FOD Financiën om de lonen toch te mogen uitbetalen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt Bruno Verlaeckt van de socialistische vakbond ABVV. "Dat is een vraag waar we alleen maar achter kunnen staan. De werknemers staan hier volledig buiten, maar dreigen het slachtoffer te worden van een geopolitieke strategie. Mensen moeten wel hun loon kunnen krijgen. De financiën zijn ook aanwezig voor de komende maanden, zegt de directie, alleen moet de overheid zijn toestemming geven."