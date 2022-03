Algemeen directeur KRC Ladies gehuldigd voor 20 jaar inzet: "Betty is pionier van het vrouwenvoetbal"

Betty Van Proeyen is tijdens de match KRC Genk Ladies - Standaard op vrijdagavond gehuldigd omdat ze twintig jaar actief is in het vrouwenvoetbal. Volgens heel wat voetbalkenners zette de algemeen directeur van KRC Genk Ladies het vrouwenvoetbal in ons land mee op de kaart, en had ze oog voor de blinde vlek in in Limburg. “Ik ben compleet verrast”, aldus de gepensioneerde onderwijzeres.