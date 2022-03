Amerikaans militair vliegtuig neergestort in Noorwegen

Het vliegtuig werd als vermist opgegeven ten zuiden van Bodø, in het noorden van Noorwegen. Op dat moment had de regio af te rekenen met slechte weersomstandigheden. Uiteindelijk werd het toestel vanuit de lucht gelokaliseerd nabij Gråtådalen in Beiarn.

Een woordvoerder van de hulpdiensten zei aan de Noorse openbare omroep NRK dat er nog niets geweten is over de toestand van de vier inzittenden. "Maar we weten dat het om een crashsite gaat."

Het Amerikaanse leger heeft bevestigd dat er zich een "incident" heeft voorgedaan met een Osprey-vliegtuig van de marine. "De oorzaak van het incident wordt onderzocht", verklaarde woordvoerder Jim Stenger. "We zullen meer details meedelen eens ze beschikbaar zijn."

Het Amerikaanse toestel deed mee aan de 'Cold Response'-missie van de NAVO, waaraan in het totaal 200 vliegtuigen en een 50-tal marineschepen deelnemen. "Cold Response 2022" is bedoeld om het vermogen van Noorwegen te testen om geallieerde versterkingen te ontvangen in geval van agressie van buitenaf, overeenkomstig artikel 5 van het Handvest van de Alliantie, dat alle leden verplicht om in geval van een aanval een van hen te hulp te schieten.