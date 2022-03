Hoeveel militairen er al gesneuveld zijn bij de oorlog in Oekraïne is niet duidelijk, want de cijfers variëren naargelang de bron. Zonder twijfel gaat het om duizenden, langs beide zijden. VRT NWS-journalist Rudi Vranckx woonde een begrafenis bij van Oekraïense militairen in Dnipro, centraal-Oekraïne. Bekijk zijn reportage hierboven.