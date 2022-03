Belgisch Kampioenschap Wiezen in Kontich van start met schepen en burgemeester

De International World Whist Association vzw (IWWA) organiseert elk jaar een Belgisch Kampioenschap Wiezen. Na onder meer Laarne en Geel is nu de gemeente Kontich gastheer voor het toernooi.

Een van de deelnemers is schepen Willem Wevers. "Tijdens mijn studententijd heb ik veel gekaart. Ik ben niet zo goed in wiezen, maar ken de regels en zal dus niet afgaan. Op het toernooi is trouwens iedereen welkom: beginners en experts.", vertelt Wevers. "Eén ding is zeker: Ik wil zeker eindigen voor de burgemeester".

Voor burgemeester Seldeslachts is wiezen een familiegebeuren. "Het is een heel verbindend spel, dat ik graag wil doorgeven aan mijn eigen kinderen. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar ik wil wel voor Willem eindigen", lacht hij. "Wij doen vaak weddenschappen en ik sta achter. Ik moet nu dus winnen."