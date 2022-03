Minister Kitir brengt de nacht door als dakloze samen met tientallen inwoners van Sint-Truiden

Enchanté Sint-Truiden wil mensen samenbrengen om dakloosheid onder de aandacht te brengen. Daarom werd het grasveld voor de kerk van het Begijnhof omgetoverd tot een tijdelijke slaapplek. “Dak- en thuisloosheid is iets wat bezig is in onze steden en gemeenten in Vlaanderen”, vertelt Egon Heeren van Enchanté. “Veel mensen kennen het in Sint-Truiden niet want je ziet de daklozen niet op straat. Maar ze zijn er wel.”