China meldt eerste coronadoden in ruim een jaar

"Een van de doden was een bejaard persoon van onbekende leeftijd, de andere was ouder dan 60", zei Jiao Yahui, een hoge functionaris bij de nationale gezondheidscommissie aan de verslaggevers in Peking. "De directe doodsoorzaak waren hun onderliggende ziekten, hun covidsymptomen waren mild", ging Yahui verder. "Meer dan 95 procent van de bijna 30.000 mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis liggen, hebben milde of geen symptomen", klonk het nog.