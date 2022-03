Hoe kan je honderden euro's besparen zonder het echt te voelen? 10 eenvoudige tips van "De Inspecteur"

Spotify, Netflix, Streamz, Apple Music, Disney+, Play More. Het kost meer dan je denkt. "Streamingdienst Netflix kost de helft meer sinds zijn lancering in België", vertelt financieel expert Steven Rombaut. "Elke maand betaal je 4,50 euro meer dan acht jaar geleden. In 2014 kostte Netflix 8,99 euro per maand om te kijken in HD. Vandaag is dat 13,49 euro." De kans is groot dat je binnenkort nog meer betaalt want Netflix wil mensen die een account delen maar niet samenwonen meer laten betalen.