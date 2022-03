Drie Russische kosmonauten dragen geel-blauw uniform in de ruimte: "We hadden gewoon veel geel materiaal"

Als Rus het Internationaal Ruimtestation (ISS) betreden in Oekraïense kleuren: het lijkt gewaagd. Gisteren arriveerden drie Russische bemanningsleden er in een knalgeel pak met blauwe accenten. Al is het niet duidelijk of het een verwijzing is naar de Oekraïense vlag. Ondertussen werd een gemeenschappelijke missie naar Mars met de Russen door het ESA (Europese ruimtevaartagentschap) afgeblazen.