Duitsland betreurt langer openhouden kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

"Zeker in crisistijden als deze vind ik een levensduurverlenging op gronden van bevoorradingszekerheid niet verdedigbaar. Dat kan ons zelfs nog kwetsbaarder maken", aldus Lemke. Volgens haar toont de wereldwijde bezorgdheid om de veiligheid van kerncentrales in Oekraïne op dramatische wijze aan welke mogelijke schade die centrales kunnen aanrichten. "We bevinden ons in een situatie waarin we onze energiebevoorrading zeer snel crisisbestendig moeten maken. Dat moeten we doen door meer in te zetten op hernieuwbare energie."