E313 vannacht afgesloten ter hoogte van Wommelgem voor vervanging brug Wijnegemsteenweg

Toch zal het volgens verkeersexpert Hajo Beeckman niet volledig vlekkeloos verlopen. "Er zijn in tijdelijke op- en afritten voorzien, zodat het verkeer zoveel mogelijk over de autosnelweg kan blijven rijden. In totaal is de omleiding maar 1 kilometer lang. Diep in de nacht is er geen probleem, maar op een zaterdagavond rond 22 uur kan het vrij druk zijn. Als dan al het verkeer over 1 rijstrook om moet rijden, kan dat voor problemen zorgen."