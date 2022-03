Wegen en verkeer waarschuwt voor gladheid morgenochtend

Morgenochtend is er kans op lokale winterse neerslag. Het KMI voorspelt op het einde van de nacht enkele winterse buien over het oosten en het centrum van het land, ten zuiden van Samber en Maas kan het gaan om enkele sneeuwbuien.

Aangezien de temperatuur van het wegdek zal flirten met het vriespunt, is het Agentschap Wegen en Verkeer alert voor gladheid. "Onze strooidiensten volgen de situatie op", aldus het Agentschap. Of en waar er zal gestrooid worden, is op dit moment nog niet te zeggen.