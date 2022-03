Veel sneller dan het geluid en ongrijpbaar voor luchtafweer: Rusland beweert hypersonische raket te hebben ingezet  

Niet iedereen is ervan overtuigd dat Rusland nu echt zo'n hypersonische raket heeft ingezet. Bij de NOS uit defensie-expert Patrick Bolder zijn twijfels. "Dit zou best onderdeel kunnen zijn van een Russische campagne om verwarring te stichten bij de tegenstander, of om een signaal af te geven aan westerse landen: wij zijn bereid om dit nieuwe wapen in te zetten", klinkt het. Ook andere experts wijzen op het propaganda-effect van zulke berichten.

Wapenexpert Joseph Henrotin stelt dat de hypersonische kwaliteit van de Kinzhal-raket "discutabel" is, maar deelt op Twitter enkele hypotheses waarom de Russen de raket nu toch zouden hebben ingezet. Volgens Henrotin zou het best eens kunnen dat de Russen stilaan door hun voorraad van Iskander-raketten heen zitten. Iskanders zijn korteafstandsraketten en precisiewapens.

Met de inzet van een hypersonische raket (die zowel conventioneel als nucleair kan gebruikt worden) kan Moskou ook de toon verder verharden en in elk geval een duidelijk signaal sturen naar het Westen. Bovendien biedt de oorlog in Oekraïne aan het Russische leger nu een ideale kans om hun hypersonische raketten te testen in een oorlogssituatie.

Ook de plaats van het doelwit maakt de inzet van een supersonische Kinzhal-raket niet onlogisch. De regio Ivano-Frankivsk ligt namelijk relatief ver van de Russische troepen met korteafstandsraketten, merkt wapenexpert Henrotin op.