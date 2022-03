Liveblog - Zelenski aan Poetin: "Tijd om mekaar te ontmoeten", nieuwe aanvallen in het zuiden

In zijn dagelijkse videoboodschap heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski zich opnieuw tot de Russische bevolking gericht. Hij verwees daarin naar de toespraak die de Russische president Vladimir Poetin gisteren gaf in het olympische Loezjniki-stadion in Moskou, ter ere van de achtste verjaardag van de annexatie van de Krim.



Er zaten bijna 100.000 mensen in dat stadion, 95.000 in de arena zelf. Samen is dat ongeveer evenveel als het aantal Russische soldaten dat Oekraïne is binnengevallen, zei Zelenski. "Beeld je dan eens 14.000 lijken in dit stadion in, met daarbovenop ook nog eens tienduizenden gewonden en verminkten." Dat zijn volgens Zelenski de verliezen die de Russen sinds het begin van de invasie op 24 februari hebben geleden. Die cijfers kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Zelenski gebruikte deze getallen om andermaal op te roepen tot een einde aan het bloedvergieten. "De oorlog moet beëindigd worden. De voorstellen van Oekraïne liggen op tafel." Hij vroeg president Poetin opnieuw om rechtstreeks met elkaar in gesprek te gaan. Volgens hem is dat de enige kans voor de Russen om de schade te herstellen van de fouten die bij de invasie zijn gemaakt. "Ik wil dat iedereen mij nu hoort, vooral in Moskou. De tijd is gekomen voor een ontmoeting. Het is tijd om te praten."