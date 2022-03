Niels Albert ruimt mee zwerfvuil op in Tremelo

Volgens burgemeester Bert Dewit (CD&V) zorgt een bekende inwoner voor extra aandacht en motivatie. "Er doet veel volk mee, dit is de start van de zwerfvuilweek, zowel scholen als verenigingen en burgers doen mee." Roeland Lauwer is een van de pioniers van de 'mooimakers', de naam voor de zwerfvuilopruimers: "Toen ik hier 16 jaar geleden kwam wonen, was het hier heel erg, het is er beter op geworden, maar er is elk jaar werk, zeker in de bermen."