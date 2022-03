Ongeveer 38.000 schelpen geteld op vijfde Grote Schelpenteldag

Onderzoeksinstituut Naturalis heeft in Nederland voor het eerst een gelijkaardig initiatief op poten gezet. Op zes stranden in Zuid-Holland en een strand op Texel werden zaterdag eveneens schelpen geteld. Het is voor de organisatoren nog koffiedik kijken of de resultaten sterk zullen verschillen. In Vlaanderen worden vaak verschillen vastgesteld tussen de Westkust en de Oostkust, onder andere door de nabijheid van de Schelde.