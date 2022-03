Oost-Vlaanderen beschouwt bever en otter voortaan als "prioritaire diersoorten"

Voor het opstellen van de lijst deed de provincie een beroep op INBO, het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. INBO stelde de lijst voor het eerst op in 2013 en nam toen 52 soorten op in de lijst. Nu telt het 102 prioritaire soorten in Oost-Vlaanderen. "Het zijn er meer dan 10 jaar geleden, maar dat is vooral omdat onze criteria uitgebreid zijn. Nu nemen we ook alle bedreigde soorten op in die lijst", legt Dirk Maes van INBO uit.