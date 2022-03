Protest tegen uitbreidingsplannen brouwerij Huyghe in Melle: "Dit zal voor voor overlast zorgen in de buurt"

Buurtbewoners in Melle zijn niet te spreken over de uitbreidingsplannen van brouwerij Huyghe, bekend van het bier Delirium Tremens. "We pikken het niet dat de uitbreiding in het midden van een dorpskern komt", klinkt het bij buurtbewoner Remi Notte. Voor het einde van deze maand neemt de provincie een beslissing over de plannen.