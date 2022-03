Protest in zwemkledij en motie van gemeenteraad tegen sluiting zwembad op Halve Maan in Diest

De oppositie had vandaag een extra gemeenteraad samengeroepen. Tegelijkertijd gingen veel mensen in op de vraag om in zwembroek, badpak of bikini naar de gemeenteraad te komen uit ludiek protest. Veel Diestenaren gaan dagelijks zwemmen in de Halve Maan.

José Gonzalez heeft er jaren gewerkt: "Ik was hoofdredder, ik heb hier mijn vrouw leren kennen, mijn kinderen leren zwemmen en ik hoop mijn kleinkinderen hier te leren zwemmen. Ik kom hier nog elke week". Carl Cappuyns vertegenwoordigt de dagelijkse ochtendzwemmers: "We zijn met 75, vaak ook oudere mensen, die is ideaal voor onze conditie en voor het sociaal contact. Ik kwam hier zelf al als kind. Ironisch genoeg kregen van de gedeputeerde Schevenels een tijd geleden een badjas voor onze organisatie, die heb ik nu aan om te protesteren."