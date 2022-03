Rijen Nederlanders bij tankstation grensgemeente Poppel: "Stormloop door prijsverlaging"

Vanaf vandaag is tanken in België een stuk goedkoper. Dat besliste de federale regering begin deze week in het energieakkoord. En die prijsverlaging is onze noorderburen niet ontgaan. "Er is een prijsverschil van meer dan 50 cent per liter benzine. De prijs hier is nu 1.77 euro per liter, terwijl die in Nederland op sommige plaatsen maar liefst op 2.40 euro per liter staat", vertelt Bols.