Rinda wil overgrootvader en andere slachtoffers van de "ramp te Wytschaete" herdenken

‘Getroffen in de vreeselijke ramp te Wytschaete, den 24 Juni 1922, en ’s anderendaags overleden in het Gasthuis te Yper’. Dat staat te lezen op het bidprentje van Isidoor-Henri Odent. De enige tastbare herinnering, die Rinda de Poorter uit Ieper overhoudt aan haar overgrootvader.

“Hij werkte voor de munitiedienst van Ieper”, vertelt Rinda, die in archieven opzoekingswerk deed over het incident. “In Wijtschate in Heuvelland is bijna 100 jaar geleden een wagonnetje met granaten van de Eerste Wereldoorlog omgekanteld en heel de boel is ontploft. Mijn overgrootvader was aanwezig en overleed, net als 10 van zijn collega’s.”

‘Allerliefste echtgenoote en kinderen, vroegtijdig en onverwachts ben ik vreeselijk uit uw midden weggerukt’, staat op de achterkant van het bidprentje.