Sint-Niklaas betaalt vanaf vandaag met eigen digitale stadsmunt

Volgens projectleider Ziggy Hempel bestaan al gelijkaardige initiatieven in onder meer Gent en Tongeren. "We mogen gerust stellen dat het in Sint-Niklaas een pak grootschaliger is", vertelt Hempel. "Met de circa 6.500 gebruikers van de Oh-kaart hadden we al een sterke basis. Daarmee kon men punten sparen die dan ingewisseld konden worden voor bijvoorbeeld een parkeerkaart of een toegangsticket voor het Sinbad, het stedelijk zwembad. We hebben dus eigenlijk twee succesverhalen gecombineerd", aldus Hempel.