VS sanctioneert Belgische zakenman Alain Goetz voor illegale goudsmokkel

De familie Goetz uit Antwerpen is een van de rijkste families van België en bekend in Afrika. Goudsmelter en diamanthandelaar Tony Goetz stichtte een goudraffinaderij in Burundi in 1993, maar trok daar weg in 2001 tijdens onlusten daar. Zonen Sylvain en Alain Goetz zetten de weg van hun vader in de regio verder. In 2016 stopten ze tientallen miljoenen in een nieuwe goudraffinaderij in Entebbe in Oeganda: Africa Gold Refinery (AGR).