Bij wie staat een scootmobiel met lege batterij in de garage in Brugge?

Een vrouw reed onlangs in het centrum van Brugge met haar scootmobiel maar door een lege batterij kon ze niet verder. Een vriendelijk meisje van rond de 16 jaar oud schoot haar te hulp. Ze liet de scootmobiel tijdelijk stallen in haar garage in de buurt van de Smedenstraat. Helaas wisselden de twee geen gegevens met elkaar uit.

Het meisje veronderstelde dat de oudere vrouw de garage nog wel zou terugvinden maar dat is niet het geval. Daarom is de politie op zoek naar de persoon bij wie die de scootmobiel in de garage staat.

Alle tips zijn welkom bij wijkinspecteur Kevin op 050/47 28 12.