Het Rubenskasteel in Elewijt in Vlaams-Brabant was dit weekend uitzonderlijk open voor het publiek. Het historische gebouw krijgt een nieuwe invulling en die plannen zijn aan de bezoekers voorgesteld door minister van Toerisme Zuhal Demir. Het kasteel heeft zijn naam niet gestolen. Het werd in de zeventiende eeuw effectief bewoond door de bekende schilder Peter-Paul Rubens.