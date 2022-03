Betoging tegen racisme in Genk: "Discriminatie op basis van afkomst is nog steeds een structureel probleem"

Op maandag 21 maart vindt de Internationale Dag tegen Racisme plaats. “Maar op zondag krijgen we nu eenmaal meer volk op de been”, zegt Kathleen Blockx. “Daarom laten we ook in Genk zien dat racisme nog altijd een structureel probleem is. Zowel op de woningmarkt, de arbeidsmarkt als in het onderwijs worden mensen op basis van hun afkomst gediscrimineerd. Wij verwachten van een overheid dat ze werkt aan een samenleving waarin iedereen een menswaardig bestaan heeft en zo artikel 23 van de grondwet, het artikel rond dat menswaardig bestaan, in beleid omzet.”