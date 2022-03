Betogingen tegen racisme in 15 centrumsteden

Een nationale actie naar aanleiding van Antiracismedag is sinds 2018 een jaarlijkse traditie. "Tijdens de coronacrisis hebben we noodgedwongen lokale initiatieven georganiseerd in plaats van één grote nationale betoging, en ook vandaag is dat nog zo", zegt Sarah Scheepers van “Platform 21/03”. "We hebben daarom gekozen voor thema's die dicht bij de lokale organisaties en bij de mensen liggen. Het hebben van een goede job, van een betaalbare fatsoenlijke woning, goed onderwijs voor je kinderen waar ze geen uitsluiting ervaren, publieke ruimte die vrij toegankelijk is... Dat zijn de eisen die we vandaag vooropstellen."